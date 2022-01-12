"Он один из лучших тренеров": Сабо в восторге от возвращения Григорчука в Черноморец
Эксперт телеканалов Футбол Йожеф Сабо прокомментировал назначение Романа Григорчука на должность главного тренера Черноморца.
"Григорчук? Он один из лучших тренеров, он немолодой тренер, поработал со многими командами. Да, может он и работал в чемпионатах, слабее украинского, но в любом случае, это тренер с именем. У него всегда хорошая игровая дисциплина и в быту.
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Где он возьмет футболистов? Если это молодые, он должен сказать, чтобы руководство подождало. Он должен с ними поработать, а потом дальше будет говорить. В любом случае, это хороший тренер", – приводит слова Сабо сайт телеканалов Футбол.
Напомним, Роман Григорчук уже возглавлял одесситов с 2010 по 2014 годы, а 30 декабря подписал с ними контракт на 3 года. Сейчас Черноморец размещается на 13 строчке турнирной таблицы УПЛ.
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