"Григорчук? Он один из лучших тренеров, он немолодой тренер, поработал со многими командами. Да, может он и работал в чемпионатах, слабее украинского, но в любом случае, это тренер с именем. У него всегда хорошая игровая дисциплина и в быту.

Григорчук определился с тренерским штабом Черноморца – изменения только начинаются

Где он возьмет футболистов? Если это молодые, он должен сказать, чтобы руководство подождало. Он должен с ними поработать, а потом дальше будет говорить. В любом случае, это хороший тренер", – приводит слова Сабо сайт телеканалов Футбол.

Напомним, Роман Григорчук уже возглавлял одесситов с 2010 по 2014 годы, а 30 декабря подписал с ними контракт на 3 года. Сейчас Черноморец размещается на 13 строчке турнирной таблицы УПЛ.

Син священика втікав від Лужного, збірна України дивом уникла авіакатастрофи: топ-20 інтерв'ю Футбол 24 у 2021-му