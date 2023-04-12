"Силва – один из лучших игроков, которых я тренировал в своей жизни. Он особенный. Бернарду Силва – футболист. Что это значит? Он будет играть повсюду, потому что понимает игру.

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Бернарду умеет читать происходящее на поле. Он является столь важным игроком в таких больших играх, как матч против Баварии. Он может играть в полузащите, фальшивую девятку, а в последнее время он забивает еще много голов. Бернанду не нужно ничего объяснять, когда меняешь его позицию, он все понимает", – рассказал наставник "горожан" в интервью Sky Sports.

Pep Guardiola y los elogios a Bernardo Silva:



"Es uno de los mejores jugadores que he entrenado en mi vida". pic.twitter.com/PM4KcMJs7V — Relevo (@relevo) April 11, 2023

Бернарду Силву забил второй гол в ворота Баварии в четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов, которая закончилась победой команды Гвардиолы со счетом 3:0. В нынешнем сезоне хавбек впервые отличился в рамках турнира. У АПЛ в его активе четыре гола и пять результативных передач. Напомним, что Манчестер Сити сыграет ответный матч против мюнхенцев 19 апреля.

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