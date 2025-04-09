– В чем основная причина "пролета" Шевченко мимо исполкома УЕФА?

– Причина в доверии со стороны УЕФА. Андрей Шевченко, видимо, таким доверием не пользуется. Отсюда и результат.

Шевченко отреагировал на результат выборов в Исполком УЕФА: "Из-за политических факторов Украину не хотят там видеть"

– Почему, на ваш взгляд, это доверие так сильно упало?

– Там где футбол, особенно в сфере влияния ФИФА и УЕФА, там за последнее время появилось очень много внешней политики. Это стечение обстоятельств последних десяти лет. И эта политика влияет на многие внутренние процессы в этих организациях.

– Сам Шевченко сказал, что в УЕФА его не хотят видеть из-за политических аспектов. Насколько этот аргумент может быть весомым, учитывая то, что должность президента УАФ является в большей степени политической, учитывая нынешнюю ситуацию, в которой находится Украина?

– Как бы мы ни говорили, что спорт вне политики, такого никогда не было. Такие же ситуации происходят в том же МОК, везде. Есть моменты, которые влияют из-за некоторых моментов, связанные с финансированием всех этих организаций, ФИФА, УЕФА, особенно при выборе хозяев мировых и европейских чемпионатов, различных спонсорских ситуаций и тому подобное.

На сегодняшний момент знаковые фигуры в УЕФА финансируются и усиленно лоббируются людьми, которые не являются партнерами для Украины.

– 15 голосов из 55 - это однозначно для Шевченко и Украины провал?

– Однозначно. Но дело в том, что здесь каждый претендент на место в исполкоме должен иметь поддержку. Это – как предвыборная компания. Видимо, Шевченко мало уделил внимания общению с людьми, которые должны были отдать свой голос. Возможно, он недооценил эту ситуацию, а возможно, лоббирование других кандидатов было более существенным, ведь этот процесс уже давно стал публичным, и все друг друга понимают. То, что в этих организациях процветают коррупционные составляющие в прямом виде, – это ни для кого не секрет, достаточно вспомнить тех самых Блаттера, Платини, которые десятилетиями находились под подозрением, были фигурантами различных судебных процессов.

Мировой и европейский футбол погряз в коррупции. Заявлять, конечно, можно много чего, но нужны факты. А факты – это когда тебя поймали за руку. Андрею Шевченко не оказали нужной поддержки, нужного доверия. То, что он украинец, было одним из факторов, и именно сейчас, поскольку некоторые организации, которые финансируются противоположной стороной, делают все, чтобы вытеснить наших претендентов, поскольку две позиции этих сторон несовместимы. А действия этих двух организаций – ФИФА и УЕФА, особенно первой – очень настораживают в свете тех решений, которые они готовят.

Поэтому я здесь вижу прямую связь с тем, что Андрей Шевченко пролетел на этих выборах. Хоть это и домыслы, но я склонен думать, что Шевченко недооценил всей этой ситуации и свою предвыборную компанию провел пассивно, с отрицательным результатом.

– Можно ли утверждать, что он слишком понадеялся на свой авторитет и былые заслуги?

– Как футболист, Андрей Шевченко прожил замечательную карьеру, как футбольный тренер очень хорошо стартовал. А вот как функционер и политический деятель везде потерпел провалы. Причины? Он неправильно оценивает обстановку и очень пассивно себя ведет в пропаганде своего имиджа – внефутбольного или даже постфутбольного. Что в политике, что в спортивной политике, его действия пока не подтверждают его авторитет, – сказал Заховайло в интервью Footboom.

Напомним, Андрей Шевченко выдвинул свою кандидатуру на выборах в Исполком УЕФА, однако получил лишь 15 голосов стран-ассоциаций УЕФА и не попал в этот руководящий орган.

Такой кадрово слабой сборной Украины не было еще никогда