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"Он очень непредсказуемый": Бойко признался, против кого из форвардов было сложнее всего играть

13:38 44 Читати українською
"Он очень непредсказуемый": Бойко признался, против кого из форвардов было сложнее всего играть
Денис Бойко / Фото из открытых источников

Голкипер киевского Динамо и сборной Украины Денис Бойко выделил нападающего, который принес ему больше всего хлопот.

"Для меня по напряжению и количеству моментов это был Игуаин. Он очень непредсказуемый, хорошо открывается, находит моменты, чтобы пробить по воротам в сложных ситуациях.

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В полуфинальных матчах Лиги Европы между Днепром и Наполи, находясь под плотной опекой наших защитников, Игуаин умудрялся пробить по воротам или сбросить мяч под удар. Для меня это нападающий, доставивший мне и моей команде самые большие проблемы", – цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

Напомним, в течение карьеры Бойко, кроме Динамо, успел поиграть в киевском ЦСКА, Оболони, Кривбассе, Днепре, турецком Бешикташе и испанской Малаге.

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