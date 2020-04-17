"Он очень непредсказуемый": Бойко признался, против кого из форвардов было сложнее всего играть

Голкипер киевского Динамо и сборной Украины Денис Бойко выделил нападающего, который принес ему больше всего хлопот.

"Для меня по напряжению и количеству моментов это был Игуаин. Он очень непредсказуемый, хорошо открывается, находит моменты, чтобы пробить по воротам в сложных ситуациях.

Бойко назвал тройку лучших вратарей современности

В полуфинальных матчах Лиги Европы между Днепром и Наполи, находясь под плотной опекой наших защитников, Игуаин умудрялся пробить по воротам или сбросить мяч под удар. Для меня это нападающий, доставивший мне и моей команде самые большие проблемы", – цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

Напомним, в течение карьеры Бойко, кроме Динамо, успел поиграть в киевском ЦСКА, Оболони, Кривбассе, Днепре, турецком Бешикташе и испанской Малаге.

Лунин бросает вызов Куртуа, приговор владельцу Золотого мяча – 10 войн в Реале, фанаты подсказали Зидану решение