"Я выберу Дина, возможно, потому, что он является самым молодым. Он очень хорошо играет. В начале сезона у него не было ни одной сыгранной минуты на поле, но потом он влился в команду и сейчас играет действительно хорошо.

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Ему всего 19, и он играет в Премьер-лиге на самом высоком уровне. Я думаю, что все они имеют большое будущее, но я все же выберу Хёйсена", – сказал Кепа для Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне Дин Хёйсен провел 27 матчей за клуб, забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в 42 миллиона евро.

На счету Ильи Забарного 29 поединков за Борнмут в этом сезоне, без результативных действий. Стоимость украинца по версии Transfermarkt составляет 40 миллионов евро.

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