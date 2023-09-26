Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес дал обнадеживающий прогноз по поводу одного из новых футболистов.

"Новый игрок, который удивил меня больше всего? Возможно, Жоау Фелиш, он очень хорошо адаптировался к нам.

"Я люблю его так же": Хави признался, что вспоминает о сбежавшем из Барселоны нападающем.

Думаю, что Фелиш может стать для нас чрезвычайно важным игроком", – цитирует Хави. Barça Universal.

Напомним, что в трансферное окно к Барселоне присоединились, кроме португальца, Жоау Канселу, Иньиго Мартинес, Илкай Гюндоган и Ориоль Ромеу.

Что касается Фелиша, то он уже забил три гола и сделал две результативные передачи, сыграв в четырех матчах за каталонцев.

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