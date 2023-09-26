"Он очень хорошо адаптировался": Хави назвал новичка Барселоны, который впечатлил его больше всего
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес дал обнадеживающий прогноз по поводу одного из новых футболистов.
"Новый игрок, который удивил меня больше всего? Возможно, Жоау Фелиш, он очень хорошо адаптировался к нам.
"Я люблю его так же": Хави признался, что вспоминает о сбежавшем из Барселоны нападающем.
Думаю, что Фелиш может стать для нас чрезвычайно важным игроком", – цитирует Хави. Barça Universal.
Напомним, что в трансферное окно к Барселоне присоединились, кроме португальца, Жоау Канселу, Иньиго Мартинес, Илкай Гюндоган и Ориоль Ромеу.
Что касается Фелиша, то он уже забил три гола и сделал две результативные передачи, сыграв в четырех матчах за каталонцев.
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