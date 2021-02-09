"После тех крох игрового времени, которые у меня были, я думаю, что стоило немедленно идти в другую команду. Меня звал Эмери, но когда я приехал, то тренером уже был Артета. Они как раз заканчивали чемпионат, а я почти 6 месяцев только тренировался. Другие игроки ушли в отпуск, когда я продолжил заниматься индивидуально.

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Когда все вернулись, то мы вместе тренировались всего неделю. Провели несколько товарищеских матчей, но у меня не было ритма. Мне было это необходимо, но тренер оценил меня по 2,5 матчам. Я бы хотел поиграть, набрать темп, но нет – Артета сказал мне, что я не готов. Я хотел, чтобы мне дали шанс", – цитирует Салиба RMC Sport.

Напомним, летом Арсенал отдал Сент-Этьену за 19-летнего центрбека 30 млн евро. Виллиам так и не сыграл ни одного матча за первую команду "канониров", а в январе присоединился к Ницце на правах аренды.

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