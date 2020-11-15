"Он ничего не придумывает", – Шевчук отметил прогресс молодого защитника сборной Украины
Экс-игрок сборной Украины и Шахтера Вячеслав Шевчук не скупился на комплименты для защитника Динамо Ильи Забарного.
"Парень с каждой игрой становится все крепче, лучше, увереннее, спокойнее. Самое главное, что мне нравится, он ничего не придумывает. Он спокойно принял, отдал. Если нужно в одно касание – играет в одно.
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Единственный неприятный момент у него был, когда он споткнулся. Это очень важно. Луческу всегда уделяет внимание, чтобы защитники играли в шестишипових бутсах. Чтобы быть стабильным на газоне", – сказал Шевчук в эфире ТК Футбол.
В нынешнем сезоне УПЛ 18-летний Забарный провел 7 матчей.
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