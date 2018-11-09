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"Он невыносим после поражений или побед", – Невилл оценил поступок Моуринью после матча с Ювентусом

17:06 35 Читати українською
"Он невыносим после поражений или побед", – Невилл оценил поступок Моуринью после матча с Ювентусом
Жозе Моуринью / фото из соцсетей

Бывший капитан Манчестер Юнайтед Гари Невилл признался, что ему понравился поступок главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью после победы в выездном матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Ювентусом.

"Многие это не оценили, но мне нравятся подобные вещи в его исполнении. Считаю, что после матча нужно демонстрировать эмоции и страсть. Мне даже понравилась его реакция после игры с Ньюкаслом.

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Для меня лучшее в Жозе – это то, что он невыносимый после поражений или побед. За этим интересно наблюдать. Он всегда привлекает всех в этот процесс", – цитирует Невилла Sky Sports.

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Лига чемпионов4 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Манчестер Юнайтед: Среда 07 ноября 2018

Ювентус
Матч окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англия Гари Невилл Гари Невилл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Ювентус - Манчестер Юнайтед
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