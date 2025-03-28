Бывший тренер Тоттенхэма Харри Реднапп поднял левую руку, пародируя нацистское приветствие, и шутливо назвал главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля немецким шпионом, сообщает The Times.

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На прошлой неделе на благотворительном мероприятии отец бывшего игрока Ливерпуля Джейми Реднаппа выступал перед аудиторией в Лондоне на благотворительном мероприятии. Там 78-летний англичанин пошутил, что Тухель был отправлен немцами, чтобы уничтожить национальную сборную Англии.

Напомним, что 51-летний Томас Тухель был назначен главным тренером сборной Англии в 2024 году после того, как специалист покинул Баварию летом. Под его руководством "три льва" уже провели две победные встречи против Албании и Латвии в отборе на ЧМ-2026.

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