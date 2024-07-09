"На данный момент он недостоин статуса капитана, он берет на себя слишком мало ответственности на поле.

"Мы не боимся Францию": звезда Испании раскрыл главную задачу на Евро-2024

Он был не в лучшей физической форме с начала чемпионата Европы, и сломанный нос тоже мешает ему. Он совсем не эффективен при завершении атак. И соперники знают, как его остановить", – цитирует Пети tz со ссылкой на RND.

На Евро-2024 Килиан Мбаппе забил один гол – сборной Польши с пенальти. В полуфинале турнира сборная Франции встретится с Испанией.

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