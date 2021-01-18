"Он не знает, что голы на сборах не считаются": партнер потроллил Селезнева из-за чрезмерного желания побить рекорд УПЛ
Хавбек Колоса Павел Ореховский объяснил, как делит право пробития пенальти с Евгением Селезневым.
"Он рекорд даже здесь бьет, на сборах. Он же не знает, что здесь голы не считаются.
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Пенальтисты в команде – я и Селезнев. Еще Виталий Гавриш. Думаю, у нас многие могут пробить. В спарринге с Пролетером (1:0) было решено, что Селя должен бить в первом тайме, а я – во втором", – рассказал Ореховский в комментарии Футбольному формату.
Напомним, Селезнев стремится к званию лучшего бомбардира в истории УПЛ. Сейчас со 123 голами рекорд удерживает Максим Шацких, а у форварда Колоса 116 точных ударов.
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