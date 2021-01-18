"Он рекорд даже здесь бьет, на сборах. Он же не знает, что здесь голы не считаются.

Селезнев – о сборах Колоса: Приходится умирать, а что поделаешь?

Пенальтисты в команде – я и Селезнев. Еще Виталий Гавриш. Думаю, у нас многие могут пробить. В спарринге с Пролетером (1:0) было решено, что Селя должен бить в первом тайме, а я – во втором", – рассказал Ореховский в комментарии Футбольному формату.

Напомним, Селезнев стремится к званию лучшего бомбардира в истории УПЛ. Сейчас со 123 голами рекорд удерживает Максим Шацких, а у форварда Колоса 116 точных ударов.

Як Динамо у січні (!) грало в єврокубках: ляпас у Глазго, крадені шуби і політичний скандал