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"Он не видел всех моих достижений", – Роналду расплакался, увидев фото со своим отцом

11:50 71 Читати українською
"Он не видел всех моих достижений", – Роналду расплакался, увидев фото со своим отцом
Криштиану Роналду / Asempanews

Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду поддался эмоциям во время интервью.

Криштиану Роналду разрыдался во время интервью в эфире передачи Good Morning Britain, увидев фото вместе со своим отцом.

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"Почему я так расстроен? Я стал номером один, а мой отец не видел ничего. Он не видел, как я получаю награды и каким выдающимся я стал. Моя семья видела, мать видела, мои братья, даже мой старший сын, но не отец – он не видел ничего", – поделился Роналду в интервью.

Добавим, что Криштиану Роналду было всего 20 лет, когда умер его отец, не застал важные моменты в карьере сына.

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