"Он вернулся после двух месяцев восстановления от травмы, через три дня – матч Лиги чемпионов. Нужно быть спокойным, но у Неймара этого нет абсолютно. Он не уважает ни соперников, ни партнеров, у него нет дисциплины.

Неймар продолжил свою истерику после матча против Лилля – едва не началась драка

Нельзя вести себя так, как Неймар. Ему 29 лет, он зарабатывает 30 млн евро в год, он является одним из главных звезд мирового футбола. Нельзя себя так вести себя, если не играл несколько недель. Это совершенно неправильно. Возможно, виноваты те, кто не наказывает его за это", – отметил Лизаразю в эфире Telefoot.

Напомним, Неймар получил красную карточку в матче против Лилля за откровенный толчок Тьягу Джало в неигровой ситуации и продолжил выяснять отношения с соперником в подтрибунном помещении.

ПСЖ уступил Лиллю в хамской битве имени Неймара, Лион продолжил слабую серию и выпал из зоны Лиги чемпионов: Лига 1