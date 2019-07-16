"Он не создан для этой работы", – министр спорта Камеруна призвал уволить Зеедорфа после провала на Кубке Африки

Министр спорта Камеруна Муэлле Комби жестко раскритиковал наставника национальной сборной Кларенса Зеедорфа.

"Вопрос о том, целесообразно ли оставлять Зеедорфа у руля нашей сборной стоит перед всеми нами. Я не верю, учитывая результаты команды, в положительный ответ. Я попросил президента Федерации рассмотреть этот вопрос согласно положений контракта.

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Наша сборная продемонстрировала неэффективную, однообразную и предсказуемую игру. Реального лидера в коллективе не было. Вылет из Кубка Африки в 1/8 финала подтвердил неспособность тренера создать команду-победительницу.

У Кларенса возникли большие трудности в управлении командой, наведению порядка и дисциплины. Он не создан для этой работы", – цитирует Комби CRTV.

Напомним, Зеедорф возглавил сборную Камеруна в августе прошлого года. Перед Кларенсом и его ассистентом Патриком Клюйвертом была поставлена ​​задача выиграть Кубок африканских наций. Однако голландский дуэт не смог помочь сборной защитить титул чемпиона. В 1/8 финала Камерун уступил Нигерии – 2:3.

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