"У меня действительно нет таких слов, которыми можно было бы описать, насколько он хорош. Знаете, что делает его еще более прекрасным? За все время, что я был в Барселоне, я ни разу не видел, как он бьет штрафные на тренировках. Я клянусь, он не делал этого!

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Мы всегда тренировали удары с дальней дистанции, но Месси никогда этого не делал. Для него это было естественно. Говорят, что работа ведет к совершенству. Он не работал, но все равно получалось идеально! Невероятный игрок, это невозможно объяснить. Когда он бил штрафной Ливерпулю, я стоял прямо за ним.

В одном из моих первых матчей за Барселону он взял мяч и прошел через трех, четырех, пятерых игроков. Подсознательно я был на поле, думая: "Как этот парень делает это?". Он заставляет хороших игроков выглядеть плохо", – цитирует Семеду The Telegraph.

К слову, Нелсон провел в Барселоне 3 года. Летом 2020-го португалец перебрался в Вулверхэмптон, где стал одним из ключевых исполнителей. В текущем сезоне АПЛ Семеду провел 23 матча и отметился ассистом.

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