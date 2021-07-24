Фанатские группы Алькоркона надеются, что Роман Зозуля не перейдет в их клуб. Ультрас уже успели выступить с резонансными заявлениями, обвинив украинца в чрезмерном патриотизме и фашизме из-за его политических взглядов, сообщает AS.

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"Когда среди групп фанатов существуют разные мнения, лучшее решение – выслушать мнения всех. Но мы все равно согласны кое в чем: это дерьмо, это порождает раскол, гнев... Чего не было раньше", – написала Peñas del Alcorcón в своих социальных сетях.

"Футболист Роман Зозуля – не просто патриот. Он фашист, который поддерживает батальон "Азов" – украинскую нацистскую военизированную группировку. Этой личности нет места в нашем клубе и городе. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям", – заявил фанатский клуб Sección Petaka .

Не осталась в стороне скандала и болельщицкая группа Peña La Previa: "Мы считаем, что подписание игрока, который публиковал фото с нацистскими цифрами и поддерживает ультраправые и фашистские группировки в его стране, – ошибка. Это несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые продвигает этот спорт".

Напомним, в 2017 году Зозуля уже сталкивался с подобными проблемами – из-за протестов фанатов Райо Вальекано сорвался трансфер украинца из Бетиса.

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