"Он не пройдет": Реал Сосьедад записал видео дезинфекции клубной базы

Испанский Реал Сосьедад продемонстрировал, как проводят дезинфекцию на тренировочной базе.

Видеоролик профилактических мероприятий "бело-голубых" обнародовал официальный твиттер клуба.

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В почти 2-минутном видео специалисты дезинфицируют каждый уголок клубной базы. Старательные дезинфекторы поработали на тренировочных полях, в раздевалках, тренажерных залах, зонах отдыха и в конференц-зале Сосьедада. На этой неделе баски должны вернуться к тренировкам.

Отметим, что в Испании постепенно снимают введенные из-за пандемии коронавируса карантинные ограничения. Ла Лига запланировала возобновить сезон в июне. На вынужденную паузу Реал Сосьедад ушел на 4-м месте.