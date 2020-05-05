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"Он не пройдет": Реал Сосьедад записал видео дезинфекции клубной базы

06:00 9 Читати українською
"Он не пройдет": Реал Сосьедад записал видео дезинфекции клубной базы
Важная работа кипит / ФК Реал Сосьедад

Испанский Реал Сосьедад продемонстрировал, как проводят дезинфекцию на тренировочной базе.

Видеоролик профилактических мероприятий "бело-голубых" обнародовал официальный твиттер клуба.

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В почти 2-минутном видео специалисты дезинфицируют каждый уголок клубной базы. Старательные дезинфекторы поработали на тренировочных полях, в раздевалках, тренажерных залах, зонах отдыха и в конференц-зале Сосьедада. На этой неделе баски должны вернуться к тренировкам.

Отметим, что в Испании постепенно снимают введенные из-за пандемии коронавируса карантинные ограничения. Ла Лига запланировала возобновить сезон в июне. На вынужденную паузу Реал Сосьедад ушел на 4-м месте.

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Реал Сосьедад Реал Сосьедад Испания Видеоновости коронавирус
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