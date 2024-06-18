Президент Аль-Иттихада Анмар Аль Хайли рассказал, что связался с Лионелем Месси после окончания его контракта с ПСЖ.

"Мы сделали Месси предложение в размере 1,4 миллиарда евро, но он отказался, потому что его семья хотела переехать в США. Удивительно, что игрок отказался от такой суммы денег ради своей семьи, но он не колебался. Я уважаю это, потому что семья важнее денег", – заявил Анмар Аль Хайли в интервью саудовскому телеканалу MBC 1.

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Аль-Иттихад – один из четырех самых влиятельных клубов Саудовской Аравии. Он, как и Аль-Хиляль Жорхе Жезуса, Аль-Наср Криштиану Роналду и Аль-Ахли, контролируется Государственным инвестиционным фондом страны. Напомним, что после французского этапа своей карьеры Месси решил перебраться в Интер Майами.

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