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"Он не имеет права играть за сборную Германии", – президент Баварии жестко раскритиковал Тер Штегена

18:40 97 Читати українською
"Он не имеет права играть за сборную Германии", – президент Баварии жестко раскритиковал Тер Штегена
Марк-Андре тер Штеген / фото из соцсетей

Президент Баварии Ули Хёнесс прокомментировал недовольство голкипера Барселоны Марка-Андре тер Штегена недостатком игровой практики в сборной Германии.

"Думаю, это такая шутка. Тер Штеген не имеет права играть в сборной. Выбор позиции отличается от полевых амплуа. Мануэль Нойер – номер 1 и является лучшим вратарем в мире уже много лет. Никто не может утверждать, что Нойер не должен быть основным голкипером в сборной.

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Тер Штеген – очень хороший вратарь, но Нойер гораздо лучше и имеет больше опыта. Он может играть, пока он в форме, и он всегда будет лучшим", – цитирует Хёнесса Sport Bild.

Первым номером Бундестим с 2009 года является вратарь Баварии Мануэль Нойер. После высказывания тер Штегена Нойер заявил, что слова Марка-Андре не идут на пользу национальной команде, подрывая атмосферу единства. Тер Штеген позже назвал заявление Нойера неуместной.

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