Кунде пропускал ответный матч с Интером из-за травмы, однако просматривал игру с трибун Сан-Сиро, сообщает Goal со ссылкой на Catalunya Radio.

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Отмечается, что француз был удивлен тем, что Ганс-Дитер Флик решил выпустить Роберта Левандовски, который только залечил повреждение. Произошло это при счете 3:2 в пользу Барселоны в компенсированное время, однако Интеру удалось отыграться, а в итоге выиграть в противостоянии в овертаймах.

"Я не понимаю, почему Левандовски вышел, он не должен был быть на поле в таком состоянии", – якобы воскликнул Кунде, утверждает Catalunya Radio. Однако француз в твиттере прокомментировал эти слухи: "Придумывать комментарии и рассказывать выдумки – это, конечно, удобно, но это не журналистика. Также не является журналистикой – распространение информации без уверенности в ее правдивости. Теперь можете делиться этим твитом, если хотите", – написал Жюль.

Inventar comentarios y contar milongas esta muy bien pero no es periodismo.

Lo que tampoco es periodismo es transmitir información sin garantizar que sea verdadera. Ahora si, podéis transmitir el tuit si os apetece.@laiatudel @CatalunyaRadio @sport y los demás — Jules Kounde (@jkeey4) May 8, 2025

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