"Он не должен играть": звезда Барселоны был возмущен выходом Левандовски на замену в полуфинале ЛЧ – игрок все опроверг
Защитник Барселоны Жюль Кунде якобы возмутился из-за того, что Роберта Левандовски выпустили на последних минутах полуфинала Лиги чемпионов против Интера.
Кунде пропускал ответный матч с Интером из-за травмы, однако просматривал игру с трибун Сан-Сиро, сообщает Goal со ссылкой на Catalunya Radio.
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Отмечается, что француз был удивлен тем, что Ганс-Дитер Флик решил выпустить Роберта Левандовски, который только залечил повреждение. Произошло это при счете 3:2 в пользу Барселоны в компенсированное время, однако Интеру удалось отыграться, а в итоге выиграть в противостоянии в овертаймах.
"Я не понимаю, почему Левандовски вышел, он не должен был быть на поле в таком состоянии", – якобы воскликнул Кунде, утверждает Catalunya Radio. Однако француз в твиттере прокомментировал эти слухи: "Придумывать комментарии и рассказывать выдумки – это, конечно, удобно, но это не журналистика. Также не является журналистикой – распространение информации без уверенности в ее правдивости. Теперь можете делиться этим твитом, если хотите", – написал Жюль.
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