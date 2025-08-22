"Конечно, наличие Рашфорда дает нам больше возможностей. Его сильные стороны, его первое касание, его скорость... очень помогают с нашим стилем игры, и в этом сезоне мы можем наслаждаться фантастической игрой Маркуса Рашфорда.

Флик наложил безапелляционное вето на трансфер игрока Барселоны за 80 млн евро – МЮ и Челси получили отказ

Амбиции команды? Между Гвардиолой и мной есть разница в уровне. Я хочу добиться много побед, но на другом уровне, чем он.

Барджи не будет заявлен на этот матч, но он усердно тренируется и имеет фантастический настрой и настрой, и это помогает нам улучшить общий уровень команды. Я говорю ему и другим молодым игрокам, что они играют очень хорошо. Впрочем, мы выберем в заявку одного или двух футболистов.

Относительно Фермина Лопеса, могу лишь повторить то, что уже сказал. Я не хочу сейчас терять игроков. Сезон будет тяжелым, и нам нужны футболисты уровня Фермина. Он очень хорошо проявил себя в прошлом.

У нас есть несколько вариантов на позицию "девятки". Ферран забил гол, и это лучший аргумент в пользу возвращения. Но посмотрим, сможет ли Левандовски сыграть, и если да, мы включим его в состав. Де Йонга может заменить Гави или Касадо. Знаете, я нечасто говорю о том, кто выйдет в стартовом составе, и сегодня тоже. Френки всегда готов выйти в стартовом составе, но сегодня я не хочу об этом говорить", – цитирует Флика Mundo Deportivo.

Барселона сыграет с Леванте на выезде в субботу, 23 августа. Начало матча в 22:30 по киевскому времени.

