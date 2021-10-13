"Мы с ним общались об этом. Я сказал, что он настоящий мужик и боец. Он искренний, и в этом, наверное, открытие для наших журналистов. До этого такого не было, чтобы человек искренне рассказывал, что происходит внутри команды, какое бывает общение.

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До него этого никогда не было. Но также он неординарная личность, которая будет пропагандировать разные подходы к пресс-конференциям. Когда в последний раз с ним общался, то мы в шутку с ним сказали, что в шутках, наверное, Петраков лучший. Если немного юмора добавить в его искреннее общение, будет хорошо.

Пошутили, посмеялись... В этом только и состоит наше общение. А остальное – это его решения. Только он выбирает, как общаться внутри с игроками, кого приглашать и какую систему игры предложить", – сказал Павелко в эфире Профутбол Digital.

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