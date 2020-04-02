"Он наслаждается самоизоляцией": соперник Украины не закрыл вкладку Pornhub – фанаты отреагировали мгновенно

Защитник Норвича Тим Клозе пользуется всеми благами человечества во время карантина.

Клозе снимал для своих подписчиков в Instagram видео, как он наслаждается просмотром мультсериала на карантине.

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Внимательные болельщики заметили у 31-летнего игрока открытую страницу сайта с контентом для взрослых Pornhub. Фанаты засыпали комментарии фразами: "Теперь мы все знаем, как Тим проводит свое время", "Он наслаждается самоизоляцией", "Тим занят даже без футбола" и другими.

Клозе также защищает цвета збринои Швейцарии, которая будет соревноваться с Украиной в Лиге наций.

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