toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ШАХТЕР

"Он наслаждается самоизоляцией": соперник Украины не закрыл вкладку Pornhub – фанаты отреагировали мгновенно

10:39 111 Читати українською
"Он наслаждается самоизоляцией": соперник Украины не закрыл вкладку Pornhub – фанаты отреагировали мгновенно
Том Клозе / Фото ФК Норвич

Защитник Норвича Тим Клозе пользуется всеми благами человечества во время карантина.

Клозе снимал для своих подписчиков в Instagram видео, как он наслаждается просмотром мультсериала на карантине.

"На это можно смотреть вечно": модель Playboy ранее забрала сердце Неймара, а теперь делится секретами успеха

Внимательные болельщики заметили у 31-летнего игрока открытую страницу сайта с контентом для взрослых Pornhub. Фанаты засыпали комментарии фразами: "Теперь мы все знаем, как Тим проводит свое время", "Он наслаждается самоизоляцией", "Тим занят даже без футбола" и другими.

Клозе также защищает цвета збринои Швейцарии, которая будет соревноваться с Украиной в Лиге наций.

"Після Фергюсона в МЮ настала порожнеча": ван Персі – про наступника сера Алекса і Ліверпуль як приклад для наслідування

blog_ava
Поворознюк пошел против игроков Ингульца в вопросе уменьшения зарплаты
08:29
292
Теги
футбольные курьёзы Тим Клозе Тим Клозе Норвич Норвич Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
12
час
:
19
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук