Наставник Эвертона Шон Дайч поделился эмоциями от игры украинского защитника команды Виталия Миколенко, забивающего в двух турах АПЛ подряд.

"Мое мнение, что оборона для защитника должна быть на первом месте. Поэтому тебя и называют защитником. Сейчас футбол изменился, но я люблю защитников, умеющих обороняться. И Миколенко точно умеет это делать".

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Сейчас он стал показывать, что может проявить себя и в атаке. Виталий – мобильный игрок, сильный. Его физическая форма постоянно улучшается. И его психологическое настроение тоже становится лучше. Он заслуживает той похвалы, которую получает. И сейчас Миколенко наслаждается моментом", цитирует Дайча The Athletic.

Напомним, Виталий Миколенко забивает за Эвертон в двух матчах подряд. Украинец отличился в воротах Брайтона (1:1) и Кристал Пелас (3:2).

Эвертон находится на 14-м месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Подопечные Шона Дайча имеют в своем активе 14 пунктов после 12 сыгранных матчей.

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