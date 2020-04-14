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"Он напоминает мне порноактера" – Лукаку остроумно ответил на оскорбление звездного партнера по Интеру

10:17 87 Читати українською
"Он напоминает мне порноактера" – Лукаку остроумно ответил на оскорбление звездного партнера по Интеру
Марцело Брозович / Фото ФК Интер

Форвард Интера Лукаку признался, что никогда бы не пользовался услугами парикмахера Марцело Брозовича.

"Брозович назвал меня скотиной, но он еще больше невежда, чем я. Его волосы, делает его похожим на порноактера.

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Мне не нравится его прическа", – цитирует Ромелу besoccer.

Стоит отметить, что бельгиец говорил о Марцело в довольно шутливом тоне и напомнил, что несмотря на внешность, хорват является топовым хавбеком. Также Лукаку назвал самым стильным игроком Интера нападающего Лаутаро Мартинеса.

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Италия Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Марцело Брозович Марцело Брозович Интер Интер
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