Аморим сделал категорическое заявление относительно будущего лидера Манчестер Юнайтед: "Он нам нужен и никуда не уйдет"
Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим не отпустит летом из команды полузащитника Бруну Фернандеша.
"Бруну Фернандеш? Нет, он не уйдет. Мы хотим выиграть АПЛ, наши лучшие игроки должны быть с нами. Он нам нужен, поэтому Бруну Фернандеш никуда не уйдет.
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Мы контролируем ситуацию, и я чувствую, что Бруну действительно счастлив здесь. Он понимает, чего мы хотим достичь. Кроме того, я думаю, что он стал болельщиком Манчестер Юнайтед.
Если в какие-то моменты он испытывает разочарование, что считается не очень правильным для капитана, то это лишь потому, что он очень сильно хочет добиться успеха. Еще раз скажу – он нам нужен и никуда не уйдет. Я уже сказал ему об этом", – цитирует Daily Mail.
Напомним, Бруну Фернандеш сыграл в текущем сезоне за манкунианцев в 44 матчах во всех турнирах. В его активе 16 голов и 16 ассистов. Контракт португальца с Манчестер Юнайтед действует до 2027 году
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