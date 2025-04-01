"Бруну Фернандеш? Нет, он не уйдет. Мы хотим выиграть АПЛ, наши лучшие игроки должны быть с нами. Он нам нужен, поэтому Бруну Фернандеш никуда не уйдет.

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Мы контролируем ситуацию, и я чувствую, что Бруну действительно счастлив здесь. Он понимает, чего мы хотим достичь. Кроме того, я думаю, что он стал болельщиком Манчестер Юнайтед.

Если в какие-то моменты он испытывает разочарование, что считается не очень правильным для капитана, то это лишь потому, что он очень сильно хочет добиться успеха. Еще раз скажу – он нам нужен и никуда не уйдет. Я уже сказал ему об этом", – цитирует Daily Mail.

Напомним, Бруну Фернандеш сыграл в текущем сезоне за манкунианцев в 44 матчах во всех турнирах. В его активе 16 голов и 16 ассистов. Контракт португальца с Манчестер Юнайтед действует до 2027 году

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