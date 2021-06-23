"Мы контактировали с Ливерпулем, чтобы позволить Салах присоединиться к олимпийской сборной Египта. Они ответили, что ожидают принятия технического персонала, но в конце концов Ливерпуль отклонил просьбу, поскольку не хочет терять игрока в начале сезона, а также в следующем январе из-за Кубка африканских наций, который помешает ему участвовать в матчах английской Премьер-лиги.

Ливерпуль готов избавиться от провального новичка – 5 минут в АПЛ стоили 13 млн евро

Мы снова поговорили с Салахом, и он сказал нам, что осуществит новую попытку договориться с техническим персоналом Ливерпуля и решить дело. В течение следующих двух дней он найдет способ", – приводит слова Мегахеда Goal.

Отметим, что Салах в сезоне 2020/21 провел 51 матч в составе "мерсисайдцев", записав в свой актив 31 гол и 6 ассистов.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21