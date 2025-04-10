Дезире Дуэ отличился голом в ворота Астон Виллы, произведя фурор. Забить в том моменте было нелегко, ведь в момент удара ему мешал защитник соперника. Именно этим восхищается Тьерри Анри.

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"Дуэ был почти неудержим. Его дриблинг, завершение, его навыки, его понимание того, где он находится между линиями. Всё это очевидно. Но что действительно делает его исключительным, так это умение наносить точный удар, когда тебя толкают. Это нелегко, поверь мне.

Если он так умеет, то может посадить на скамейку запасных Барколя. Он – особенный талант. Я надеюсь, что так и продолжится. Он – отличный игрок", – цитирует Анри Foot Mercato.

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