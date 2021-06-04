"Качества, которые Малиновский показал в Аталанте, мы уже знали. Я был уверен, что он покажет много хорошего в клубе. Я ждал этого взрыв. Возможно, в прошлом сезоне ему не хватало той стабильности, которую он теперь нашел благодаря доверию клуба и уходу Гомеса. Даже когда Иличич оставался немного в тени, Руслан был хорош в формировании и создании пространства для себя.

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Считаю, сейчас Малиновский должен понять, каким игроком он хочет быть. Он может стать десяткой во всех планах или остаться хорошим футболистом. У него есть технические и физические свойства для этого. Это парень, который предлагает на поле больше вариантов, чем год назад.

Малиновский показал хороший период, в финале Кубка сыграл отличный матч, а Евро может стать хорошей возможностью, важной демонстрацией. Ему будут уделять много внимания, потому что он должен подтвердить свою игру. Руслан должен прожить это с большой ответственностью", – приводит слова Малдеры Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.

К слову, Малиновский провел 43 матча за Аталанту в сезоне 2020/21, записав в свой актив 10 голов и 12 ассистов.

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