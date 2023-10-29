Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что Эрлинг Холланд мог забить больше в ворота Манчестер Юнайтед в 10-м туре АПЛ.

"На последней минуте первого тайма, когда Онана сделал сейв, у Холанда был шанс забить. У меня было ощущение, что ему не надо было активно атаковать, надо было только коснуться мяча. Нужно было направить его в нужное место.

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Но Эрлинг – машина. Он забил два гола, а мог забить и четыре. Он невероятен. Мы уверены в себе, когда он с нами. Я очень этому рад", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 3:0. Холанд оформил дубль и отметился результативной передачей.

Сейчас "горожане" занимают третью строчку в турнирной таблице с 24 очками. Манчестер Юнайтед находится на восьмом месте с 15 баллами.

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