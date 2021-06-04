"Мне очень жаль, что он уходит. Меня спрашивают, не слишком ли много получают футболисты, а теперь я задам вопрос: сколько стоит Доннарумма? Он вырос в Милане, мог бы стать основным вратарем команды на 20 лет. Хотя, нет, не на 20, он же не Ибра...

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Тем не менее, Доннарумма – лучший вратарь мира. Он мог стать мистером Миланом, как Мальдини. Реально ли оценить влияние Паоло? Нет! Я не знаю, уйдет ли Джиджи. Для танго нужны двое. Я бы посоветовал ему остаться в Милане до самого конца.

Приход Жиру? Чем больше класных игроков у нас будет, тем лучше. У Оливье большой опыт, у нас не так много игроков, которые выигравали трофеи. Добро пожаловать", – цитирует Златана Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, контракт Доннарумма с "россонери" истекает 30 июня и продлен не будет. ПСЖ считается главным претендентом на итальянского вратаря. В сезоне 2020/21 Серии А голкипер не пропустил ни одного мяча в ворота "красно-черных" в 13-ти матчах из 37-ми. Соглашение Оливье Жиру с Челси завершается летом 2021-го. 34-летний форвард близок к переходу в Милан.

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