"Он мог бы наладить игру Динамо": Сабо советует Реброву отказать Фенербахче

Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал интерес Фенербахче к Сергею Реброву.

"Ребров возглавит Фенербахче и позовет туда Ярмоленко? Сергей – большой умница, перспективный тренер, знает языки. Он возглавляет самую популярную команду в Венгрии, сделал ее чемпионом. Но чемпионат Венгрии, конечно, не такой сильный, как другие лиги.

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Не знаю, стоит ли ему ехать в Турцию. Там одно-два поражения, и тебя закидают камнями. Жаль, что он покинул Динамо. Он мог бы наладить игру, но ушел, никто не выгонял. Не выдержал напряжения, не получилось в концовке. Как и у Хацкевича, который теперь поехал в Ротор и создал там хорошую команду", – цитирует Сабо Meta-ratings.

Напомним, контракт Реброва с Ференцварошем рассчитан до 30 июня 2023 года, команда имеет отличные шансы завоевать второй титул чемпиона Венгрии подряд. В последнее время пресса активно сватает украинского тренера в турецкий Фенербахче.

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