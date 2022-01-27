"Все складывалось хорошо. Перед подписанием контракта я уже разговаривал с другими игроками.

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Позже то же самое было с Месси. Я разговаривал с Лео, Кейлором Навасом – он мне как брат. Мы заранее обсуждали это даже с Неймаром, с другими партнерами. Прием был необычайным, приветствие. Это значительно облегчает адаптацию", – цитирует Рамоса AS.

Напомним, экс-звезда Реала присоединился к ПСЖ в июле прошлого года, а через месяц то же сделал Лионель Месси.

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