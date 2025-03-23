"Позавчера мы созвонились с одним из руководителей Черноморца – Александром Грановским. Он честно предупредил, в ситуации, произошедшей, клуб ведет переговоры с кандидатами на пост главного тренера.

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У меня также был разговор с Александром Кучером, который является главным претендентом на эту должность. Если так произойдет, у меня не будет к нему человеческих претензий, я желаю ему оставить команду в УПЛ. Для меня это принципиально важно, это дело, которому я и мои помощники отдавались со всей ответственностью.

Я считаю, что у Черноморца есть шансы на спасение, несмотря на непростой календарь. Впереди много матчей с прямыми конкурентами: вот их надо выигрывать", – сказал Бабич для ТаТоТаке.

По информации источника, между Александром Кучером и руководством одесского клуба есть устная договоренность о сотрудничестве, однако официальных документов еще не было подписано. Сейчас Черноморец занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ с 15-ю очками.

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