"Лучший ли Винисиус левый вингер? На данный момент это так. В Арсенале есть ребята, которые хорошо выступают в Премьер-лиге. Например, Мартинелли. Вот что я хочу сказать о Винисиусе: он прокидает мяч, чтобы обойти Джеймса. Он понимает, что проигрывает эту борьбу, и думает: "Хорошо, сейчас я потеряю мяч, но потом еще раз нажму".

Он думает, прежде чем что-то сделать, вот что хочу сказать. Он заставляет тебя падать, спотыкаться, снова продвигает мяч. Потом тебя останавливает и снова продвигает мяч. Вот в чем разница.

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Он действует с умом. Когда я вижу Винисиуса с мячом, я понимаю, что что-нибудь произойдет. Последние два года Винисиус играет стабильно. Знаете, почему я предпочитаю его? Посмотрите, с чего он начинал. От нежелательного парня в раздевалке до игрока, обсуждаемого каждый раз, когда он играет. Его освистывали фанаты, его критиковали перед началом сезона, хотели выставить из команды, но этот парень снова выделяется. Сейчас, похоже, он тянет свою команду, хотя Бензема бы с этим поспорил, но они оба великолепны", – прокомментировал Анри в эфире CBS Sports.

Напомним, что Винисиус провел за мадридский Реал в Лиге чемпионов девять матчей. В его активе шесть голов и четыре передачи.

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