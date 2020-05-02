"Он когда-то захочет поиграть в нормальной команде", – Кополовец не теряет надежды подписать Коноплянку в Минай

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец хочет видеть хавбека Шахтера Евгения Коноплянку в футболке закарпатского клуба.

"Когда мы были во Второй лиге, никто не верил, что мы можем приглашать серьезных футболистов типа Федецкого. О чем мы говорим? Два года назад он еще играл за сборную. Но время идет, футболисты не молодеют.

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Я Жени хочу, чтобы он максимально долго поиграл и в Шахтере, и в сборной Украины. Чтобы все у него получалось. Но все может быть. Может, и он когда-то захочет. Скажет: "Пацаны, я уже здесь устал. Пойду хоть немного поиграю в нормальной команде, буду ближе к людям, пообщаюсь".

Я ему желаю всего наилучшего. Это хороший и качественный футболист. Желаю, чтобы он хотя бы еще 2 года поиграл качественно, на серьезном уровне. Таких футболистов мы всегда ждем, он сюда всегда успеет", – рассказал Кополовец в программе Бомбардир.

В нынешнем сезоне УПЛ Коноплянка провел 14 матчей, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами. После 19-ти туров Первой лиги Минай расположился на 4-й строчке.

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