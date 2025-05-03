"Я не так часто играл в еврокубках, чтобы назвать какого-то сильного европейского защитника. А в Украине к таким, без сомнения, я отнес бы динамовца Федорова. Он классно выбирал позицию, умело действовал корпусом, ему противостоять было очень сложно. Иметь рост – не означает, что ты все будешь выигрывать", – сказал Сачко в интервью Украинскому футболу.

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Напомним, что Сергей Федоров выступал за киевское Динамо в 1994 и 1997-2008 гг. В целом защитник провел 167 матчей за киевлян и забил 12 голов. Также в его активе 29 матчей и 1 гол за национальную сборную Украины. Сейчас Федоров входит в тренерский штаб Александра Шовковского в Динамо.

Василий Сачко на протяжении карьеры игрока выступал за Ворсклу, Кривбасс, Таврию и Волынь. После завершения футбольной карьеры он тренировал луцкую Волынь и полтавскую Ворсклу.

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