"Он как Роналду и делает из защиты дерьмо": фанаты МЮ нашли нового Криштиану и поют ему оды

Фанаты Манчестер Юнайтед быстро признали своим новичка команды Бруну Фернандеша, который в январе перебрался из Спортинга.

На выездном матче 28 тура АПЛ болельщики "красных дьяволов" спели песню, посвященную португальскому хавбеку.

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"Бруну, Бруну, Бруну! Он пришел из Спортинга как Криштиану. Он идет налево, он идет направо и делает из защиты дерьмо", – такими словами фанаты манкунианцев отмечают успешную адаптацию Фернандеша в клубе.

Напомним, Манчестер Юнайтед заплатил за португальского хавбека 55 млн евро. После перехода в английскую команду Фернандеш сыграл 6 матчей и забил 3 гола.

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