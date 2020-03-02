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"Он как Роналду и делает из защиты дерьмо": фанаты МЮ нашли нового Криштиану и поют ему оды

15:15 39 Читати українською
"Он как Роналду и делает из защиты дерьмо": фанаты МЮ нашли нового Криштиану и поют ему оды
Фанаты МЮ выбрали "нового Криштиану" / ВВС

Фанаты Манчестер Юнайтед быстро признали своим новичка команды Бруну Фернандеша, который в январе перебрался из Спортинга.

3’ Доминик Кэлвер-Левин
 
Бруну Фернандеш 31’
3’ Доминик Кэлвер-Левин
31’ Бруну Фернандеш

На выездном матче 28 тура АПЛ болельщики "красных дьяволов" спели песню, посвященную португальскому хавбеку.

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"Бруну, Бруну, Бруну! Он пришел из Спортинга как Криштиану. Он идет налево, он идет направо и делает из защиты дерьмо", – такими словами фанаты манкунианцев отмечают успешную адаптацию Фернандеша в клубе.

Напомним, Манчестер Юнайтед заплатил за португальского хавбека 55 млн евро. После перехода в английскую команду Фернандеш сыграл 6 матчей и забил 3 гола.

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Англия Видеоновости Эвертон - Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Криштиану Роналду Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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