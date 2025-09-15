“Динамо дважды выигрывало. Нет сейчас того класса у динамовцев для того, чтобы выдержать то давление, которое есть у команды соперников, которая хочет прыгнуть выше головы. И Динамо не хватает какой-то солидности для того, чтобы довести все до победы. Были моменты, когда можно было закончить игру.

Два мяча киевское Динамо пропустило из центральной зоны. Я себе не представляю, чтобы футболист какого-то клуба против Динамо бежал с центра поля один на один. Это проблема, очень большая проблема. Тут надо что-то придумывать. Сказать, что было тотальное преимущество Динамо, я не могу.

Я помню 2010 год. Мне кажется, что там так же где-то в стартовом туре встречались Оболонь и Динамо. Так же на стадионе Оболони, так же ничья. И это было катастрофически потом для Газзаева, потому что он этот сезон не доработал.

Сейчас такая же ситуация, когда не хватает этого запаса, чтобы чувствовать уверенность и спокойно победить. Как только идет конкурентная борьба, как только Динамо кто-то навязывает борьбу, именно конкретно силовую борьбу, то команда Шовковского начинает немного где-то теряться. А Оболонь наоборот проявила себя", – заявил журналист Игорь Цыганык в эфире своей программы на YouTube.

Напомним, что следующий матч Динамо проведет 17 сентября против Александрии в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

