"Результат очень радует. Главное, что мы прошли дальше. Во втором тайме мы нашли свободное пространство. Первый гол был самым важным. Мы надеялись забить гол до перерыва, проявив устойчивость в обороне, и это случилось – поздравляю нападающих. Нужно было выходить и добиваться результата, побеждать.

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Бензема? Мы знаем, на что способен Карим. Сколько бы голов он ни забил, он всегда хочет большего. Он – пример для всех нас. Надо немного подумать – не только игрокам Барселоны, но и нам тоже. Это часть футбола. Вместо того чтобы наслаждаться, мы боремся", – цитирует Вальверде Marca.

Напомним, что в матче против Барселоны нападающий "сливочных" Карим Бензема оформил хет-трик. Мадридский Реал сыграет в финале Кубка Короля против Осасунны. Встреча запланирована на 6 мая.

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