"Он является примером для всех нас": полузащитник Реала – о Бензема
Полузащитник Реала Федерико Вальверде оценил победу над Барселоной (4:0) в полуфинале Кубка Короля.
"Результат очень радует. Главное, что мы прошли дальше. Во втором тайме мы нашли свободное пространство. Первый гол был самым важным. Мы надеялись забить гол до перерыва, проявив устойчивость в обороне, и это случилось – поздравляю нападающих. Нужно было выходить и добиваться результата, побеждать.
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Бензема? Мы знаем, на что способен Карим. Сколько бы голов он ни забил, он всегда хочет большего. Он – пример для всех нас. Надо немного подумать – не только игрокам Барселоны, но и нам тоже. Это часть футбола. Вместо того чтобы наслаждаться, мы боремся", – цитирует Вальверде Marca.
Напомним, что в матче против Барселоны нападающий "сливочных" Карим Бензема оформил хет-трик. Мадридский Реал сыграет в финале Кубка Короля против Осасунны. Встреча запланирована на 6 мая.
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