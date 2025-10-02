Бернарду Силва был расстроен из-за пенальти в ворота своей команды на 90-й минуте. "Немного обидно пропустить гол в конце игры, когда, по моему мнению, мы контролировали ход матча. Мы не давали им много возможностей для контратак или создания опасности. Так что да, это обидно.

Я еще не видел эпизода в штрафной площади. Возможно, там был пенальти. Но Эрик Дайер тоже известен своими ныряниями. Нас расстроили мелкие решения; казалось, все было против нас. Даже штрафной, который привел к пенальти, был назначен после нарушения правил, которого не было", – цитирует Бернарду TNT Sports.

Сам Дайер не оставил эти слова Бернарду без ответа. "Я слышал, как он сказал, что я сейчас прыгну в бассейн. Мне нужно пересмотреть игру, но контакт с лицом был. Конечно, все зависит от решения судьи, но контакт был точно.

Я посвящаю этот пенальти моему другу Харри Кейну. Я много лет наблюдал, как он исполняет пенальти, и научился нескольким трюкам. Я применил их здесь", – отметил Дайер.

Матч Монако – Ман Сити завершился вничью 2:2.

