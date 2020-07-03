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"Он играл так, будто неделю был в запое", – Невилл назвал виновника фиаско Ливерпуля

3 июля 15:21 - Читати українською
"Он играл так, будто неделю был в запое", – Невилл назвал виновника фиаско Ливерпуля
Манчестер Сити – Ливерпуль / Фото ФК Манчестер Сити

Легенда Манчестер Юнайтед Гари Невилл определил антигероя центрального матча 32-го тура АПЛ Манчестер Сити – Ливерпуль (4:0).

25’ Кевин де Брюйне
35’ Рахим Стерлинг
45’ Фил Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
25’ Кевин де Брюйне
35’ Рахим Стерлинг
45’ Фил Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен

"Робертсон невероятно играл последние два сезона в Ливерпуле, но против Манчестер Сити он действовал так, будто всю неделю был в запое.

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Это очень на него не похоже. Удивительно видеть, что он оставляет сопернику такое пространство. Ему нужно было держать себя в руках, а он выдергивается и позволяет легко себя обыграть", – цитирует Невилла The Independent.

В нынешнем сезоне АПЛ Робертсон провел 30 матчей, в которых отметился голом и 8-ю ассистами.

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Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Гари Гари Невилл Эндрю Эндрю Робертсон Манчестер Сити - Ливерпуль
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