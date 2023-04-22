Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг заверил, что у его команды есть все шансы улучшить свою игру.

"Магуайр играет важную роль. Он капитан. Он руководит командой, общается с менеджерами и мотивирует партнеров. Он является примером на тренировках.

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Каждая игра – это испытание. Каждый сезон – это испытание. Я думаю об улучшении команды и этих игроков, это моя работа с тренерским штабом. Мы сосредоточены на этом процессе. Знаю, что эта группа может выступать лучше, они многократно показывали это в этом сезоне. Мы добились значительного прогресса в течение сезона, но у нас есть шаги впереди. У нас есть много игр и возможностей, чтобы доказать это", – заявил наставник "красных дьяволов" на пресс-конференции.

Напомним, что в матче против Севильи Магуайр неловко сыграл у своих ворот и привез гол. Капитана Манчестер Юнайтед резко раскритиковала пресса после игры.

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