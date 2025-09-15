В это трансферное окно наш состав сильно изменился. Пришли девять футболистов, изменился костяк команды. Эта победа много значит. Футболисты играли очень агрессивно, все были словно машины. Холанд играет невероятно с момента перехода к нам, но в этом сезоне он лучше, чем когда-либо. Я бы сказал, что он лучше, чем в год требла.

Нам очень не хватало Фодена, он был нашим лучшим игроком в АПЛ в позапрошлом сезоне, он нужен нам. Он сердце клуба, выпускник академии, который любит Манчестер Сити. Его возвращение – хорошая новость. Он был лучшим игроком нашей команды, когда мы в последний раз взяли титул.

Нам нужно многое улучшать. Мы пока что не полноценная команда, но шаг за шагом движемся к этому. Победа в этом помогает. В некоторых матчах у нас было много моментов, в других – недостаточно", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, что Фоден открыл счет в матче с МЮ, после чего Холанд оформил дубль.

