"Фулькье и Паулиста находятся в процессе восстановления. Габи чувствует себя довольно хорошо. Игроки после сборных прибыли в хорошей форме, хотя и устали. Мы еще оценим их состояние перед игрой.

Яремчук прокомментировал трансфер в Валенсию – амбициозная цель на сезон, решение о трансфере и черной полосе в карьере

Яремчук? Он хорошо тренировался, кажется, что ему не хватает игрового времени, хотя он выступал за сборную", – сказал наставник "летучих мышей" на пресс-конференции.

Напомним, что Валенсия сыграет против Атлетико в субботу, 16 сентября. Начало матча в 17:15 по киевскому времени.

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