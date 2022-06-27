"Я хочу отбелить свою честь. Когда я пришел в ФИФА, мы были никем. Когда же я уходил, мы были международной организацией, солидной в экономическом, социальном, культурном и даже политическом плане.

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Не знаю почему, но Инфантино меня не воспринимает. Он даже пытается искусственно создать против меня дело. Он хочет разорвать меня и все, что я сделал, потому что думает, что так ему будет лучше. Должен сказать, что я сильно потрясен. Меня обвиняли в том, что я вор. Это абсурд. Я не знаю, почему я оказываюсь в суде, и я уверен, что тысячи, если не миллионы футболистов, тоже этого не понимают", – заявил Блаттер в комментарии RTS.

Напомним, офис генерального прокурора Швейцарии обвиняет Блаттера и экс-президента УЕФА Платини в мошенничестве более чем на 2 млн долларов. Слушание должно состояться 8 июля, бывшим функционерам грозит 20 месяцев условного срока.

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