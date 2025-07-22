"Он хочет расти, и клуб дал такую возможность": возлюбленная лучшего бомбардира чемпионата Украины – о смене команды
Избранница нападающего ЛНЗ Даниила Кравчука, Юлия Панчишин, поделилась своими мыслями относительно решения перейти в черкасский клуб.
– Насколько тяжелым было это решение – сменить клуб после такого сезона?
– Это было непросто, потому что Эпицентр уже стал родным. Но мы вместе поняли, что пора двигаться вперед.
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– Даниил ранее говорил, что Эпицентр – в приоритете. Что стало тем фактором, который склонил в сторону ЛНЗ?
– Вероятно, новые перспективы, развитие, амбиции. Он хочет расти, и ЛНЗ дал такую возможность. Когда, как не сейчас, пробовать?
– Вы обсуждали варианты вместе?
– Мы всегда все обсуждаем. Я его поддерживала, хотя, конечно, было немного волнения, – сказал Юлия в интервью для конечно было немного волнения сказал Юлия в интервью для YeSport.
Напомним, Кравчук в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Первой лиги, забив в 20 матчах за Эпицентр 13 голов. Кроме того, Даниил добавил к этому свершению еще три ассиста. Вместе с Эпицентром форвард стал чемпионом Первой лиги, что позволило команде обеспечить себе путевку в УПЛ. Летом он перешел в ЛНЗ в статусе свободного агента.
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