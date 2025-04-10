Хосе Фортес Родригес, который является агентом полузащитника Ливерпуля Райана Гравенберха, поделился мыслями относительно прогресса своего клиента в сезоне 2024/25 и его планами на будущее, сообщает Marca.

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"Когда Райану было 16 лет, Барселона приглашала нас. Они хотели подписать его, но его отец и я поставили развитие Гравенберха в приоритет. Он готов играть за Реал. Мы хотели бы, чтобы он там играл в будущем, но, думаю, Ливерпуль запросит много денег за него. Я знаю, что Реал активно следит за ним, но сейчас этот переход невозможен", – заявил агент Гравенберха.

Напомним, что после прихода Арне Слота нидерландский полузащитник стал основным игроком "красных". На его счету в текущем сезоне 43 матча во всех турнирах за Ливерпуль и 3 голевые передачи.

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