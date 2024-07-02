"У нас было много моментов на протяжении 90 минут, мы играли очень хорошо, думаю. Но становится сложно, если мы не забиваем первыми. Также контролировать мяч не помогал и газон. А мы много владели мячом, поэтому было очень тяжело.

Упущенный шанс Роналду и шоу голкипера в серии пенальти в видеообзоре матча Португалия – Словения

Мы получили возможность показать свою страсть, показать, что команда способна выложиться на максимум и победить. Теперь нас ждет совсем другая игра, мы будем играть с совсем другой командой, Францией. А сегодня все португальцы заслужили на праздник.

Думаю, секрет Португалии – Диогу Кошта. Диогу Кошта – главный секрет европейского футбола, и сегодня он проявил себя. Сегодня, думаю, он вышел на совершенно новый уровень. Его сейв в ситуации с выходом один на один был потрясающим. После этого ему хватило концентрации на то, чтобы парировать три удара с точки подряд. Нам стоит гордиться им.

Роналду – великая личность, и именно он сыграл решающую роль в том, что мы вышли на победный старт в серии пенальти. Это была победа единства, команды. Он наш капитан, и он показал, что в жизни бывают тяжелые времена, и что мы не можем сдаваться, даже когда дела идут не очень хорошо

Мы начали новый турнир. Теперь турнир имеет детали, выигранные пенальти, создание моментов благодаря индивидуальным качествам. Команда играла хорошо, хорошо работала, защищалась. Газон был непростым для команды, которая владела мячом. Страсть была невероятной. Сегодня мы увидели сфокусированную команду, полную гордости и силы. Мы попробовали все. Мы заслужили на победу. У болельщиков есть что праздновать", – цитирует Роберто Мартинеса Record.

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